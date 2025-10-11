Захарова: возвращение Лекорню на пост премьера говорит о кризисе демократии

Возвращение Себастьена Лекорню на пост премьер-министра Франции является симптомом кризиса демократии в этой стране. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«На фоне политических репрессий во Франции этот акт отчаяния сигнализирует о тотальном кризисе демократии — мнение французов больше не учитывается», — написала Захарова в Telegram-канале.
Напомним премьер-министр Франции Себастьен Лекорню, который занимал этот пост с сентября, подал президенту страны, Эммануэлю Макрону, прошение об отставке 6 октября. Отставка была принята.
Объясняя своё решение, Лекорню заявил, что быть премьером Франции — трудная задача, и пожаловался как на действия оппозиции, так и на нерабочий, по его мнению, состав правительства.
После отставки премьера во Франции Макрона призвали уйти в отставку вслед за Лекорню.
Информация о переназначении Лекорню на пост главы французского правительства появилась вечером 10 октября.