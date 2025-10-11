Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: возвращение Лекорню на пост премьера говорит о кризисе демократии

В МИД России прокомментировали возвращение Себастьена Лекорню на пост главы правительства Франции.

Источник: Комсомольская правда

Возвращение Себастьена Лекорню на пост премьер-министра Франции является симптомом кризиса демократии в этой стране. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«На фоне политических репрессий во Франции этот акт отчаяния сигнализирует о тотальном кризисе демократии — мнение французов больше не учитывается», — написала Захарова в Telegram-канале.

Напомним премьер-министр Франции Себастьен Лекорню, который занимал этот пост с сентября, подал президенту страны, Эммануэлю Макрону, прошение об отставке 6 октября. Отставка была принята.

Объясняя своё решение, Лекорню заявил, что быть премьером Франции — трудная задача, и пожаловался как на действия оппозиции, так и на нерабочий, по его мнению, состав правительства.

После отставки премьера во Франции Макрона призвали уйти в отставку вслед за Лекорню.

Информация о переназначении Лекорню на пост главы французского правительства появилась вечером 10 октября.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше