В проливе Дрейка произошло землетрясение магнитудой 7,8

Чуть позднее служба снизила магнитуду до 7,6. По данным ведомства, эпицентр подземных толчков располагался в 718 километрах к северо-западу от аргентинского города Ушуая с населением 56,8 тысячи человек, их очаг залегал на глубине 10 километров.