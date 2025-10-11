Ричмонд
В проливе Дрейка произошло землетрясение магнитудой 7,8

Чуть позднее служба снизила магнитуду до 7,6. По данным ведомства, эпицентр подземных толчков располагался в 718 километрах к северо-западу от аргентинского города Ушуая с населением 56,8 тысячи человек, их очаг залегал на глубине 10 километров.

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в проливе Дрейка, соединяющем Атлантический и Тихий океаны, объявлена угроза цунами, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

О жертвах или разрушениях не сообщается. -0-