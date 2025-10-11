Ричмонд
Лукашенко: США предложили России план, который может остановить конфликт

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США представили России проект по урегулированию конфликта на Украине, способный положить конец военным действиям.

Источник: Life.ru

По словам Лукашенко, российский лидер Владимир Путин подробно изложил ему содержание переговоров на Аляске, включая достигнутые соглашения, а также объяснил ситуацию до и после встречи с хозяином Белого дома Дональдом Трампом.

Лидер Белоруссии подчеркнул, что инициатива исходила от американской стороны, а не российской. Путин, по словам Лукашенко, подтвердил существование предложения, которое могло бы остановить конфликт. Лукашенко отметил, что при принятии этого документа «сегодня бы прекратилась война».

А ранее Лукашенко назвал глупым решение Нобелевского комитета о не присуждении премии мира американскому лидеру Дональду Трампу. Он выразил критику в адрес комитета, указав, что в последние годы премия вручалась неподобающим кандидатам. В качестве примера он привёл бывшего главу Белого дома Барака Обаму, который получил награду в 2009-м году.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

