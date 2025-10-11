Республиканцам не хватает пяти голосов демократов, чтобы прекратить шатдаун

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканской партии США по-прежнему не хватает пяти голосов демократов в Конгрессе страны, чтобы прекратить шатдаун. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление лидера республиканцев в Сенате Джона Тьюна.
«Все, что нам нужно, — это пять из них прямо сейчас, чтобы закончить его (шатдаун. — Прим. БЕЛТА)», — сообщил он в интервью телеканалу Fox News. Тьюн добавил, что республиканцы продолжают вести обсуждения с демократами, чтобы склонить на свою сторону недостающих представителей Демократической партии.
Еще в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что Республиканской партии США не хватает пяти голосов сенаторов-демократов, чтобы принять временную резолюцию о финансировании правительства и прекратить шатдаун. -0-