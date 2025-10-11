Трамп ожидает, что цены на бензин в США опустятся ниже $2 за галлон

По его словам, снижение цен на нефть «очень скоро приведет к тому, что стоимость галлона [бензина] опустится ниже $2». «Это примерно на 70% ниже прошлогодних показателей, это существенно. А когда дешевеет нефть, дешевеет и все остальное», — заявил хозяин Белого дома.