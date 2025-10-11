Ричмонд
Трамп ожидает, что цены на бензин в США опустятся ниже $2 за галлон

Президент Соединенных Штатов заявил, что его администрация добилась «существенного снижения цен» на продовольствие и нефть.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп ожидает, что цены на бензин в стране станут ниже $2 за галлон (3,785 литра). С таким заявлением он выступил 10 октября во время общения с журналистами в Белом доме.

«Мы добились существенного снижения цен на продовольствие, на нефть, особенно сегодня — мы преодолели порог в $60 за баррель», — заявил Трамп.

По его словам, снижение цен на нефть «очень скоро приведет к тому, что стоимость галлона [бензина] опустится ниже $2». «Это примерно на 70% ниже прошлогодних показателей, это существенно. А когда дешевеет нефть, дешевеет и все остальное», — заявил хозяин Белого дома.

