МИД Украины заявил о готовности к перемирию во время Олимпиады-2026

Украина выразила поддержку итальянской инициативе о глобальном перемирии во время зимних Олимпийских игр 2026 года. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге. Он отметил, что Киев готов к прекращению огня с Россией не только во время Олимпиады, но и в любой другой момент.