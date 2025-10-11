Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Украины заявил о готовности к перемирию во время Олимпиады-2026

Украина выразила поддержку итальянской инициативе о глобальном перемирии во время зимних Олимпийских игр 2026 года. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге. Он отметил, что Киев готов к прекращению огня с Россией не только во время Олимпиады, но и в любой другой момент.

Источник: Life.ru

«Мы поддерживаем такой призыв. Украина готова к установлению режима прекращения огня с Россией не только во время Олимпиады, но и в любой момент, в том числе сейчас», — подчеркнул он.

По словам Тихого, ранее Киев уже соглашался на предложение США о перемирии, однако Россия, по его утверждению, якобы продолжает игнорировать подобные инициативы.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский возложил ответственность за блэкаут в Киеве на Виталия Кличко. Бывший комик заявил, что проблема не сводится только к системам ПВО, поскольку военные не могут применять Patriot против дронов. Напомним, что в ночь на 10 октября российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно‑промышленного комплекса Украины. В ходе операции использовались гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотные летательные аппараты. Все назначенные цели были поражены.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.