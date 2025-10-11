Ричмонд
В Госдуме двумя словами ответили на вопрос о новом оружии РФ

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов воздержался от каких-либо прогнозов относительно характеристик нового российского оружия, которое должно вскоре поступить на вооружение.

На вопрос ТАСС о том, сможет ли оно сравниться по мощности с системой «Орешник», парламентарий ответил: «Поживем. Увидим».

Напомним, что президент России Владимир Путин анонсировал разработку перспективных образцов вооружений, отметив, что их испытания проходят успешно.

Ранее сообщалось, что в России ответили на заявление Киева о готовности прекратить огонь.

