В Госдуме двумя словами ответили на вопрос о новом оружии РФ

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов воздержался от каких-либо прогнозов относительно характеристик нового российского оружия, которое должно вскоре поступить на вооружение.
На вопрос ТАСС о том, сможет ли оно сравниться по мощности с системой «Орешник», парламентарий ответил: «Поживем. Увидим».
Напомним, что президент России Владимир Путин анонсировал разработку перспективных образцов вооружений, отметив, что их испытания проходят успешно.
Ранее сообщалось, что в России ответили на заявление Киева о готовности прекратить огонь.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.