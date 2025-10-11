Заявление Трампа обрушило рынок криптовалют

Рынок криптовалют испытал наиболее значительное падение с начала апреля после заявления президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин против Китая.
Как сообщает агентство Bloomberg, биткоин — крупнейшая по капитализации криптовалюта — подешевел более чем на 12% вслед за публикацией Трампа в социальной сети Truth Social, после чего снижение приостановилось.
Агентство подчеркивает, что в течение часа после заявления американского лидера было принудительно закрыто криптовалютных позиций на сумму свыше 6 миллиардов долларов.
Ранее сообщалось, что Трамп объявил о введении 100% пошлин на все китайские товары.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.