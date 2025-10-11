Ричмонд
США введут 100% пошлину на китайские товары с 1 ноября

С 1 ноября 2025 года Соединённые Штаты установят 100% пошлину на товары из Китая сверх действующих тарифов. Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social пояснил, что решение связано с «чрезвычайно агрессивной позицией» Пекина в торговых вопросах.

Источник: Life.ru

«Только что стало известно, что Китай занял чрезвычайно агрессивную позицию в вопросах торговли, направив миру крайне враждебное письмо, в котором заявил, что с 1 ноября 2025 года он намеревается ввести масштабный экспортный контроль практически на все производимые им товары, а также на некоторые товары, которые он даже не производит», — написал республиканец.

Как отметил хозяин Белого дома, эти меры затронут все страны мира и это является «неслыханным позором» в международных отношениях. В ответ США введут пошлину, а также установят экспортный контроль на всё критически важное программное обеспечение.

Ранее Дональд Трамп заявил, что его запланированная встреча с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС, похоже, утратила свою актуальность. Американский лидер обвинил Китай в том, что он «держит мир в заложниках», ссылаясь на предполагаемое создание Пекином монополии на рынке магнитов и других металлов. Он также пригрозил жёсткими мерами в ответ на действия Китая, которые он охарактеризовал как «враждебный приказ».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

