США введут 100% пошлину на китайские товары с 1 ноября

Ранее Дональд Трамп заявил, что его запланированная встреча с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС, похоже, утратила свою актуальность. Американский лидер обвинил Китай в том, что он «держит мир в заложниках», ссылаясь на предполагаемое создание Пекином монополии на рынке магнитов и других металлов. Он также пригрозил жёсткими мерами в ответ на действия Китая, которые он охарактеризовал как «враждебный приказ».