США введут 100% пошлину на китайские товары с 1 ноября

«Только что стало известно, что Китай занял чрезвычайно агрессивную позицию в вопросах торговли, направив миру крайне враждебное письмо, в котором заявил, что с 1 ноября 2025 года он намеревается ввести масштабный экспортный контроль практически на все производимые им товары, а также на некоторые товары, которые он даже не производит», — написал республиканец.
Как отметил хозяин Белого дома, эти меры затронут все страны мира и это является «неслыханным позором» в международных отношениях. В ответ США введут пошлину, а также установят экспортный контроль на всё критически важное программное обеспечение.
Ранее Дональд Трамп заявил, что его запланированная встреча с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС, похоже, утратила свою актуальность. Американский лидер обвинил Китай в том, что он «держит мир в заложниках», ссылаясь на предполагаемое создание Пекином монополии на рынке магнитов и других металлов. Он также пригрозил жёсткими мерами в ответ на действия Китая, которые он охарактеризовал как «враждебный приказ».
