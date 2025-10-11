Путин рассказал об успешных испытаниях нового российского оружия

Российская Федерация в ближайшем будущем представит новое оружие. Об этом информировал президент РФ Владимир Путин. По словам российского лидера, в настоящее время проходят испытания нового вооружения, которые он оценил как успешные.
«И думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии… Оно появляется, проходит у нас испытания. Они идут успешно», — сказал Путин в пятницу 10 октября, общаясь с журналистами по итогам визита в Таджикистан.
Президент оценил уровень российских межконтинентальных вооружений, способных применяться на море и в воздухе и отметил, что на фоне других ядерных государств РФ выглядит впечатляюще.
«Новизна наших средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства. И мы развиваем все это очень активно. То, что я говорил в прежние времена, в прежние годы, это все развивается, мы доводим до ума», — сказал Путин.
Также Владимир Путин во время пресс-конференции в Душанбе рассказал, что некоторые страны готовятся к ядерным испытаниям и указал, что Россия проведет ядерные испытания в ответ, но не намерена действовать в этом отношении на опережение.
Позже военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко предположил, что лидер государства говорил об оружии, которое может быть связано с твердотопливными ракетными технологиями в комплексах разной дальности.
Напомним, Россия запустила серийное производство нового ракетного комплекса «Орешник», что, по оценкам западных аналитиков, кардинально меняет возможности российских баллистических ракетных войск. Как сообщает издание Military Watch Magazine, это оружие заполняет критический пробел между тактическими «Искандер-М» и стратегическими «Сарматами». На Западе назвали серийное производство «Орешника» поворотным моментом для российских баллистических ракетных войск.
