Марочко: Российская армия вышла на окраины Константиновки в ДНР

Вооружённые силы Российской федерации вошли в Константиновку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Источник: Life.ru

«Наши военнослужащие совершили рывок с направления населённого пункта Предтечино по направлению населённого пункта Константиновка и вошли на окраины данного населённого пункта», — приводит слова Марочко РИА «Новости».

Согласно информации эксперта, в настоящее время на восточных окраинах города ведутся ожесточённые сражения. Марочко подчеркнул, что говорить о закреплении Армии России в Константиновке пока преждевременно.

Ранее украинский ресурс Deep State сообщил о развитии ситуации на линии соприкосновения в зоне СВО: на Добропольском направлении в ДНР Российская армия закрепила свои позиции, удерживая выступ, который держится уже несколько недель. Сообщается, что Владимировка стала ареной ожесточённых боёв в течение всего дня, кульминацией которых стала высадка, по оценкам, крупного десанта в количестве 50−75 военнослужащих.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.