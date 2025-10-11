Марочко: Российская армия вышла на окраины Константиновки в ДНР

Ранее украинский ресурс Deep State сообщил о развитии ситуации на линии соприкосновения в зоне СВО: на Добропольском направлении в ДНР Российская армия закрепила свои позиции, удерживая выступ, который держится уже несколько недель. Сообщается, что Владимировка стала ареной ожесточённых боёв в течение всего дня, кульминацией которых стала высадка, по оценкам, крупного десанта в количестве 50−75 военнослужащих.