Трамп считает, что Путин поддерживает перемирие в Газе

«Президент Путин, он полностью поддерживает … Так что я был рад видеть даже страны, которые не были напрямую вовлечены в процесс. Все они это поддерживают», — сказал Трамп журналистам.
Путин в пятницу заявил, что Россия поддерживает инициативу США по урегулированию в Газе. По его словам, если начатое удастся довести до конца, то это будет историческим событием.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше