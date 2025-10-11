Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп считает, что Путин поддерживает перемирие в Газе

ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что президент России Владимир Путин поддерживает сделку по прекращению огня в секторе Газа.

Источник: Reuters

«Президент Путин, он полностью поддерживает … Так что я был рад видеть даже страны, которые не были напрямую вовлечены в процесс. Все они это поддерживают», — сказал Трамп журналистам.

Путин в пятницу заявил, что Россия поддерживает инициативу США по урегулированию в Газе. По его словам, если начатое удастся довести до конца, то это будет историческим событием.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше