На вопрос о новом российском оружии Картаполов ответил двумя словами

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов отказался строить предположения о том, какое оружие может появиться у России в ближайшем будущем. Однако прокомментировал вооружение двумя словами, сообщает ТАСС.

Источник: Life.ru

«Поживём. Увидим», — сказал депутат, отвечая на вопрос о том, будет ли новое российское оружие сопоставимо по мощности с системой «Орешник».

Ранее военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко сообщил, что новое разрабатываемое в России оружие может быть связано с твердотопливными ракетными технологиями, применяемыми в комплексах различной дальности. К 2030 году Евросоюз планирует завершить подготовку к возможному конфликту с РФ, что включает в себя масштабное развёртывание военного производства и переход к призывным армиям, что приведёт к созданию массовых вооружённых сил. Напомним 10 октября российский лидер Владимир Путин анонсировал появление у России нового оружия. Он уточнил, что работа над этим проектом ведётся очень активно, а ранее озвученные разработки доводятся до завершения.

Главные темы, формирующие повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

