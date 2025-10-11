В результате атаки в Одессе произошли перебои в электроснабжении

Тем временем, Вооружённые силы Российской федерации вошли в Константиновку в Донецкой Народной Республике. В настоящее время на восточных окраинах города ведутся ожесточённые сражения. Военный эксперт Андрей Марочко подчеркнул, что говорить о закреплении Армии России в Константиновке пока преждевременно.