Сноуден предупредил об опасности Telegram и WhatsApp*

Экс-разведчик также обратил внимание на изменение цифровой реальности: онлайн-активность теперь имеет такие же реальные последствия, как и действия в физическом мире. Он привёл примеры политической цензуры, массового удаления страниц и явления «отмены», ссылаясь на ситуацию с протестами в Канаде во время пандемии.