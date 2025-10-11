Сноуден предупредил об опасности Telegram и WhatsApp*

Эдвард Сноуден, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США, в интервью телеканалу НТВ заявил, что популярные мессенджеры, включая Telegram и WhatsApp* (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), превращаются в инструмент западных спецслужб и правительств. По его словам, в последние годы на эти платформы оказывается значительное давление с требованием ввести цензуру и предоставлять пользовательские данные разведывательным службам.
Сноуден отметил, что компании-разработчики вынуждены соблюдать законодательство западных стран, что создаёт неравные условия для государств, не входящих в западный блок. Это сотрудничество превращает мессенджеры в угрозу для властей незападных стран и обычных пользователей.
Экс-разведчик также обратил внимание на изменение цифровой реальности: онлайн-активность теперь имеет такие же реальные последствия, как и действия в физическом мире. Он привёл примеры политической цензуры, массового удаления страниц и явления «отмены», ссылаясь на ситуацию с протестами в Канаде во время пандемии.
