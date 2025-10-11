Латвия обязала 841 россиянина покинуть страну: вот в чём причины

Латвия намерена депортировать почти тысячу россиян. Об этом информирует издание Politico со ссылкой на директора по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадару Пуке. Речь идёт о 841 жителе Латвии, имеющих российское гражданство, которые не смогли подтвердить знание латышского языка, а также не прошли проверку безопасности.
«Они должны покинуть страну в срок до 13 октября», — сказала Пуке, заявив, что после истечения этого срока пребывание россиян из указанного списка в Латвии будет расцениваться как незаконное.
Напомним, в Латвии из около 1,8 миллиона жителей почти 40 процентов говорят на русском языке. При этом государственным языком в стране является латышский.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала планы Латвии по выдворению 841 россиянина из страны чудовищным примером неонацизма. Дипломат констатировала, что данный процесс идет многие годы и указала, что это самая «позорная страница в истории западноевропейского сообщества».
Ранее сайт KP.RU информировал, что почти тысяча граждан России потеряли право на постоянное проживание в Латвии из-за того, что не успели подать документы на получение статуса постоянного жителя ЕС.
Кроме того, с 1 сентября 2025 года граждане Белоруссии и России, у которых нет латвийской визы или же вида на жительство, при желании посетить Латвию должны будут заранее предоставлять подробную информацию о своей поездке. Необходимо будет указывать не только цель визита, сроки пребывания в стране, маршрут, место проживания, но и сведения про службу в армии, работу в спецслужбах и государственных структурах. За предоставление ложных данных или же их сокрытие будет предусмотрен штраф до 2000 евро.
Тем временем в Прибалтике — Литве, Латвии и Эстонии — нарастают панические настроения из-за некой угрозы для этих стран, исходящей якобы от России, власти этих стран готовятся к эвакуации населения из приграничных с РФ районов.
Также сообщалось, что Латвия намерена восстановить болота на границе с Белоруссией, чтобы сделать их «защитным рубежом». Для этого будет запущен проект по восстановлению болот в районе восточной границы.