Латвия обязала 841 россиянина покинуть страну: вот в чём причины

Кроме того, с 1 сентября 2025 года граждане Белоруссии и России, у которых нет латвийской визы или же вида на жительство, при желании посетить Латвию должны будут заранее предоставлять подробную информацию о своей поездке. Необходимо будет указывать не только цель визита, сроки пребывания в стране, маршрут, место проживания, но и сведения про службу в армии, работу в спецслужбах и государственных структурах. За предоставление ложных данных или же их сокрытие будет предусмотрен штраф до 2000 евро.