Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Латвия обязала 841 россиянина покинуть страну: вот в чём причины

Politico: власти Латвии хотят депортировать 841 россиянина.

Источник: Комсомольская правда

Латвия намерена депортировать почти тысячу россиян. Об этом информирует издание Politico со ссылкой на директора по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадару Пуке. Речь идёт о 841 жителе Латвии, имеющих российское гражданство, которые не смогли подтвердить знание латышского языка, а также не прошли проверку безопасности.

«Они должны покинуть страну в срок до 13 октября», — сказала Пуке, заявив, что после истечения этого срока пребывание россиян из указанного списка в Латвии будет расцениваться как незаконное.

Напомним, в Латвии из около 1,8 миллиона жителей почти 40 процентов говорят на русском языке. При этом государственным языком в стране является латышский.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала планы Латвии по выдворению 841 россиянина из страны чудовищным примером неонацизма. Дипломат констатировала, что данный процесс идет многие годы и указала, что это самая «позорная страница в истории западноевропейского сообщества».

Ранее сайт KP.RU информировал, что почти тысяча граждан России потеряли право на постоянное проживание в Латвии из-за того, что не успели подать документы на получение статуса постоянного жителя ЕС.

Кроме того, с 1 сентября 2025 года граждане Белоруссии и России, у которых нет латвийской визы или же вида на жительство, при желании посетить Латвию должны будут заранее предоставлять подробную информацию о своей поездке. Необходимо будет указывать не только цель визита, сроки пребывания в стране, маршрут, место проживания, но и сведения про службу в армии, работу в спецслужбах и государственных структурах. За предоставление ложных данных или же их сокрытие будет предусмотрен штраф до 2000 евро.

Тем временем в Прибалтике — Литве, Латвии и Эстонии — нарастают панические настроения из-за некой угрозы для этих стран, исходящей якобы от России, власти этих стран готовятся к эвакуации населения из приграничных с РФ районов.

Также сообщалось, что Латвия намерена восстановить болота на границе с Белоруссией, чтобы сделать их «защитным рубежом». Для этого будет запущен проект по восстановлению болот в районе восточной границы.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше