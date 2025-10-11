Трамп допустил проведение переговоров с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что не отменял запланированную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках предстоящего саммита АТЭС в Южной Корее.
В беседе с журналистами в Белом доме 10 октября американский лидер заявил, что пока не может подтвердить, состоится ли встреча, но подтвердил своё участие в саммите и допустил такую возможность.
Отвечая на вопросы о новых ограничительных мерах Китая в сфере добычи и экспорта редкоземельных металлов, Трамп охарактеризовал эти действия как неожиданные для мировой общественности. Он отметил, что представленная Пекином концепция экспортно-импортного регулирования стала неожиданностью для международного сообщества.
Ранее сообщалось, что заявление Трампа обрушило рынок криптовалют.
