«Акт отчаяния»: Захарова прокомментировала назначение Лекорню

Напомним, что Лекорню подал в отставку с поста премьер-министра Франции 6 октября, пробыв на этой должности всего 27 дней. Позже он заявил о готовности провести заключительные консультации с представителями различных политических сил с целью сформировать новое правительство. До начала своей работы в должности главы правительства Лекорню с 20 мая 2022 года занимал пост министра Вооружённых сил Франции, где активно работал над модернизацией армии.