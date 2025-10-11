Карасин: переговоры РФ и США по авиасообщению могут продлиться до конца октября

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что в начале сентября Россия направила США конкретные предложения по восстановлению прямого авиасообщения, однако Вашингтон пока не отреагировал. В ведомстве подчеркивали, что возобновление перелетов важно для деловых и гуманитарных связей между странами, а сейчас путь занимает около суток из-за пересадок.