Около 250 тысяч жителей Газы вернулись в город после перемирия

Ранее сообщалось, что в Израиль начали прибывать американские войска для контроля за соблюдением договорённостей о прекращении боевых действий в секторе Газа. Ожидается, что на территории еврейского государства будет дислоцировано около 200 американских военных. Их основной задачей станет контроль за соблюдением гуманитарных и логистических аспектов соглашения, содействие доставке помощи и обеспечение безопасности. Военнослужащие ВС США также будут привлечены к мониторингу усилий по созданию гражданского управления в секторе Газа. Полное развертывание контингента ожидается к воскресенью.