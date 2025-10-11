Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 250 тысяч жителей Газы вернулись в город после перемирия

Около 250 тысяч человек вернулись в сектор Газа после вступления в силу режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщил представитель службы гражданской обороны палестинского анклава Махмуд Басаль. Ещё около 200 тысяч палестинцев вернулись в северные районы сектора, ранее объявленные израильской армией «крайне опасными» для гражданского населения.

Источник: Life.ru

«Сегодня после введения режима прекращения огня в город Газа вернулись примерно 250 тысяч человек», — заявил представитель ведомства.

Соглашение о прекращении огня вступило в силу вчера в 12:00 мск. Израильские военные занимают позиции вдоль обновленных линий дислокации.

Ранее сообщалось, что в Израиль начали прибывать американские войска для контроля за соблюдением договорённостей о прекращении боевых действий в секторе Газа. Ожидается, что на территории еврейского государства будет дислоцировано около 200 американских военных. Их основной задачей станет контроль за соблюдением гуманитарных и логистических аспектов соглашения, содействие доставке помощи и обеспечение безопасности. Военнослужащие ВС США также будут привлечены к мониторингу усилий по созданию гражданского управления в секторе Газа. Полное развертывание контингента ожидается к воскресенью.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше