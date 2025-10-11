В России рассказали о восстановлении прямого авиасообщения с США

Переговоры между Россией и Соединенными Штатами о восстановлении прямого авиасообщения и нормализации работы дипломатических представительств могут продлиться до конца октября. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в интервью изданию «Известия».