В России рассказали о восстановлении прямого авиасообщения с США

Переговоры между Россией и Соединенными Штатами о восстановлении прямого авиасообщения и нормализации работы дипломатических представительств могут продлиться до конца октября. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в интервью изданию «Известия».
Сенатор отметил, что эти вопросы являются одними из ключевых для вывода двусторонних отношений из глубокого кризиса.
Карасин подчеркнул важность исправления текущей ситуации, назвав это задачей здравомыслящей дипломатии. По его словам, способность сторон найти решение по данным проблемам станет индикатором возможности преодоления существующего тупика в отношениях.
