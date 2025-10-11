В Кремле рассказали об итогах встречи Путина и Трампа на Аляске: чего удалось добиться

По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, в урегулировании конфликта на Украине сохраняется позитивный импульс. Он был получен в ходе встречи президентов России и Соединенных Штатов. Дмитрий Песков подтвердил, что Москва по-прежнему нацелена на мирное урегулирование. Пресс-секретарь российского лидера выразил надежду на то, что позитивная динамика, заданная во время встречи на Аляске, будет сохраняться и в дальнейшем. В данный момент президент США, уточнил он, демонстрирует политическую волю к достижению мирного завершения конфликта.