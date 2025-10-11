В Кремле рассказали об итогах встречи Путина и Трампа на Аляске: чего удалось добиться

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске привел к некоторым результатам. Москва действует согласно достигнутым на встрече договоренностям. Россия пошла на уступки Украине. Об этом оповестил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с «Коммерсантом».
Он сообщил, что Москва согласилась на некоторые компромиссы. По словам помощника главы государства, Владимир Путин открыто заявил о возможных шагах России навстречу Киеву. Однако все эти действия потребуют работы со стороны Соединенных Штатов, Украины и Евросоюза.
«Если добиться того, о чем мы говорили, с чем американцы согласились, то мы придем к мирному регулированию», — утвердил Юрий Ушаков.
Помощник Владимира Путина также назвал достигнутые на Аляске договоренности «основой». Он отметил, что соглашения позволят «собирать как кубики» ключевые детали конфликта и решить их.
Юрий Ушаков добавил, что американская сторона продемонстрировала явную готовность к решению сложной ситуации в регионе. Он подтвердил, что потенциал переговоров на Аляске «совершенно не исчерпан». Стороны — Россия и США — готовы к дальнейшим шагам.
«Дональд Трамп тоже все-таки, можно сказать, во многом разобрался, у него существует понимание проблемы», — подытожил Юрий Ушаков.
Он, кроме того, уведомил США, что Россия поддержала бы присуждение Нобелевской премии мира Дональду Трампу. По мнению Юрия Ушакова, в данном случае всё зависит от запросов. Он заверил, что сейчас Москва бы оказала поддержку президенту США в этом вопросе.
По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, в урегулировании конфликта на Украине сохраняется позитивный импульс. Он был получен в ходе встречи президентов России и Соединенных Штатов. Дмитрий Песков подтвердил, что Москва по-прежнему нацелена на мирное урегулирование. Пресс-секретарь российского лидера выразил надежду на то, что позитивная динамика, заданная во время встречи на Аляске, будет сохраняться и в дальнейшем. В данный момент президент США, уточнил он, демонстрирует политическую волю к достижению мирного завершения конфликта.