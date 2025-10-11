Ричмонд
Сенатор Карасин рассказал о ходе переговоров с США по возобновлению авиарейсов

Переговоры о восстановлении авиасообщения между Россией и США могут продолжаться до конца октября. Соответствующее заявление сделал глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин. Об этом пишет газета «Известия».

Источник: Life.ru

«Это один из приоритетов, который будет показывать способность вывести отношения из глубокого тупика. Эти переговоры продолжаются и будут продолжены, насколько я понимаю, до конца октября. Мы, я надеюсь, узнаем об этих результатах», — отметил сенатор.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в июне сообщал о возможном возобновлении авиасообщения России и США до конца 2025 года.

Ранее стало известно, что китайская авиакомпания запускает самый длинный прямой рейс в мире продолжительностью 25 часов из Шанхая в Буэнос-Айрес. Первый полёт на Boeing 777−300 компании China Eastern Airlines запланирован на 4 декабря с двухчасовой транзитной остановкой в новозеландском Окленде. Обратный путь займёт 29 часов из-за особенностей воздушных потоков. Данный маршрут станет первым в истории авиасообщения между Китаем и Латинской Америкой с пересадкой в Южном полушарии, что исключает необходимость транзита через США или Европу.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

