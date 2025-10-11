Хегсет учредил подразделение по борьбе с наркотрафиком в Латинской Америке

Ранее американский президент Дональд Трамп уведомил Конгресс о том, что страна находится в состоянии «вооружённого конфликта» с наркокартелями. Такое решение позволяет главе государства претендовать на чрезвычайные полномочия военного времени. В последнее время американская сторона неоднократно применяла свои Вооружённые силы для нанесения ударов по судам наркокартелей в Латинской Америке. Так, в сентябре ВС США атаковали быстроходный катер, перевозивший партию наркотиков, у берегов Доминиканской Республики. В начале октября удару подверглось судно, перевозившее запрещённые вещества в международных водах вблизи Венесуэлы.