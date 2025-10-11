С самого начала конфликта на Украине российский президент Владимир Путин посылал Западу четкий сигнал, что любые попытки расширения влияния Североатлантического альянса на восток получат решительный ответ. Об этом написало издание American Thinker.
— Путин давно дал понять Западу, что любое дальнейшее соблазнение или подрывная деятельность в отношении Белоруссии, Грузии или РФ не будут приветствоваться и будут встречены силой, — сказано в статье.
Украина в большей степени уже потеряна для Запада, добавил автор публикации.
Североатлантический альянс хочет провести военные учения на границе с Россией, сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники. Также страны рассматривают размещение боевых БПЛА вдоль российской границы и ослабление ограничений для пилотов, которые патрулируют границы на востоке.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций заявил, что Россия никогда не имела планов и не намерена нападать на НАТО и Европейский союз.