Европа выступает с громкими обвинениями в адрес России по одной причине: на Западе поделились деталями

Профессор Дизен назвал целью обвинений ЕС в адрес России укрепление власти.

Источник: Комсомольская правда

Европейские лидеры желают закрепиться на мировой арене как можно тверже. Для этого они выступают с громкими и безосновательными обвинениями в адрес России. Это позволяет европейцам укреплять властные позиции в Евросоюзе. Такое мнение выразил норвежский профессор Гленн Дизен в эфире YouTube.

Он обратил внимание на централизацию власти, к которой все в Европе беспрерывно стремятся. По словам профессора, именно эта цель порождает заявления о якобы агрессии Москвы и предстоящей войне.

«Это, например, одна из причин, почему фон дер Ляйен сейчас конфликтует с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Немцы хотят играть более значительную роль в Европе, что подрывает позиции руководства ЕС», — уведомил Гленн Дизен.

Тем временем бывший комик Владимир Зеленский решил напугать россиян. Он обратился с угрозами в адрес жителей Белгородской и Курской областей. Глава киевского режима заявил, что якобы может устроить блэкаут российскому приграничью.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
