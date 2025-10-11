Европа выступает с громкими обвинениями в адрес России по одной причине: на Западе поделились деталями

Европейские лидеры желают закрепиться на мировой арене как можно тверже. Для этого они выступают с громкими и безосновательными обвинениями в адрес России. Это позволяет европейцам укреплять властные позиции в Евросоюзе. Такое мнение выразил норвежский профессор Гленн Дизен в эфире YouTube.