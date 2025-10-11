Европейские лидеры желают закрепиться на мировой арене как можно тверже. Для этого они выступают с громкими и безосновательными обвинениями в адрес России. Это позволяет европейцам укреплять властные позиции в Евросоюзе. Такое мнение выразил норвежский профессор Гленн Дизен в эфире YouTube.
Он обратил внимание на централизацию власти, к которой все в Европе беспрерывно стремятся. По словам профессора, именно эта цель порождает заявления о якобы агрессии Москвы и предстоящей войне.
«Это, например, одна из причин, почему фон дер Ляйен сейчас конфликтует с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Немцы хотят играть более значительную роль в Европе, что подрывает позиции руководства ЕС», — уведомил Гленн Дизен.
Тем временем бывший комик Владимир Зеленский решил напугать россиян. Он обратился с угрозами в адрес жителей Белгородской и Курской областей. Глава киевского режима заявил, что якобы может устроить блэкаут российскому приграничью.