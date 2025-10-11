Трамп рассказал, что не стал просить медаль у нобелевского лауреата Мачадо

Президент США Дональд Трамп пообщался по телефону с лауреатом Нобелевской премии мира-2025 Марией Кориной Мачадо. Об этом американский лидер рассказал во время пресс-брифинга в Белом доме.
По словам Трампа, разговор состоялся по инициативе Мачадо.
«Человек, которая получила Нобелевскую премию, звонила мне. Сказала, что принимает награду в честь меня, потому что я заслужил ее», — сказал Трамп, добавив, что он не стал просить Марию Мачадо передать ему 200-граммовую золотую медаль, которую вручают нобелевским лауреатам вместе с премией.
Напомним, Мария Корина Мачадо — венесуэльский политик и противник президента Николаса Мадуро, которая возглавляла протесты против него.
Первой реакцией Вашингтона на то, что Дональду Трампу не дали Нобелевскую премию мира, стал пост директор по коммуникациям Белого дома Стивена Чунга в соцсети X. Чиновник написал: «Нобелевский комитет доказал, что ставит политику выше мира».
Президент России Владимир Путин прокомментировал итоги Нобелевской премии мира, отметив, что эту награду много раз получали те, кто для мира ничего не сделал.
В то же время лауреат Нобелевской премии мира Мачадо посвятила свою награду Дональду Трампу.