Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ХАМАС выступил против любого иностранного контроля над сектором Газа

Ведущие палестинские движения (ХАМАС, «Исламский джихад» и Народный фронт освобождения Палестины) выступили с единой позицией, отклонив любые планы установления внешнего управления в секторе Газа после урегулирования конфликта в анклаве.

Источник: Life.ru

«Мы подчёркиваем наше решительное неприятие любой иностранной опеки и подтверждаем, что определение формы управления сектором Газа и основ деятельности его институтов является внутренним палестинским делом, которое должно определяться национальными силами нашего народа совместно», — говорится в совместном заявлении группировок.

Одновременно представители движения выразили готовность воспользоваться арабским и международным участием в сферах восстановления, реконструкции и поддержки развития сектора Газа.

Ранее около 250 тысяч человек вернулись в сектор Газа после вступления в силу режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС. Ещё около 200 тысяч палестинцев вернулись в северные районы сектора, ранее объявленные израильской армией «крайне опасными» для гражданского населения. Соглашение о прекращении огня вступило в силу вчера в 12:00 мск. Израильские военные занимают позиции вдоль обновленных линий дислокации.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше