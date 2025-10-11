Стало известно, когда ХАМАС может освободить всех живых заложников

Передача заложников, как отмечается, пройдёт при участии Международного комитета Красного Креста (МККК), без каких-либо церемоний или освещения в прессе.
По условиям документа, стороны берут на себя взаимные обязательства на 72-часовой период с момента прекращения огня. ХАМАС должен освободить всех заложников и передать тела погибших, а Израиль — предоставить посредникам полные списки палестинских заключённых. Проверкой данных займётся египетская делегация совместно с МККК, которая посетит тюрьмы Офер и Кциот, чтобы подтвердить имена палестинцев, подлежащих освобождению в рамках сделки.
Ранее ведущие палестинские движения (ХАМАС, «Исламский джихад» и Народный фронт освобождения Палестины) выступили с единой позицией, отклонив любые планы установления внешнего управления в секторе Газа после урегулирования конфликта в анклаве. Одновременно представители движения выразили готовность воспользоваться арабским и международным участием в сферах восстановления, реконструкции и поддержки развития сектора Газа. Напомним, в пятницу, 10 октября, вступил в силу режим прекращения огня в секторе Газа. Как уточнили в Армии обороны Израиля, это произошло в 12:00 по московскому времени. Силы ЦАХАЛ начали перемещение на новые согласованные рубежи. До этого американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Израиль дал согласие на предложенную США линию отвода войск в секторе Газа. Палестинское движение ХАМАС также заявило о получении официальных гарантий от ключевых международных посредников: Египта, Катара и Турции, а также от администрации США.
