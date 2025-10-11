Крипторынок потерял свыше $10 млрд за сутки из-за торговой войны США и Китая

По состоянию на 00:19 мск биткоин подешевел на 13,68%, опустившись до $104 764. Спустя 15 минут курс частично восстановился, достигнув $111 338, что соответствует снижению на 8,25%. Резкое падение затронуло и другие активы. Криптовалюта TON к тому же моменту подешевела на 78,85% — до $0,575. К 00:34 мск её стоимость поднялась до $1,317, но оставалась ниже предыдущих уровней на 51,56%.