Переговоры с США по возобновлению авиаперелётов могут продлиться до конца октября

Переговоры о возобновлении авиаперелётов между Россией и США могут продлиться до конца октября. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на главу международного комитета Совфеда Григория Карасина.
Карасин назвал восстановление прямого авиасообщения между двумя странами таким же важным вопросом, как и нормализацию деятельности российских диппредставительств на территории США.
«Это один из приоритетов, который будет показывать способность вывести отношения из глубокого тупика. Эти переговоры продолжаются и будут продолжены, насколько я понимаю, до конца октября», — сказал он.
Ранее посол РФ в США Александр Дарчиев рассказал о ходе процесса восстановления авиасообщения между РФ и США.
Также сообщалось, что глава Минтранса назвал условие возобновления авиасообщения с США.
Тем временем Пекин официально отверг требование Вашингтона к китайским авиакомпаниям не летать над Россией. МИД КНР порекомендовал США не перекладывать собственные издержки на потребителей по всему миру.