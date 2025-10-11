Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Переговоры с США по возобновлению авиаперелётов могут продлиться до конца октября

Карасин назвал возобновление авиаперелетов в США важным вопросом.

Источник: Комсомольская правда

Переговоры о возобновлении авиаперелётов между Россией и США могут продлиться до конца октября. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на главу международного комитета Совфеда Григория Карасина.

Карасин назвал восстановление прямого авиасообщения между двумя странами таким же важным вопросом, как и нормализацию деятельности российских диппредставительств на территории США.

«Это один из приоритетов, который будет показывать способность вывести отношения из глубокого тупика. Эти переговоры продолжаются и будут продолжены, насколько я понимаю, до конца октября», — сказал он.

Ранее посол РФ в США Александр Дарчиев рассказал о ходе процесса восстановления авиасообщения между РФ и США.

Также сообщалось, что глава Минтранса назвал условие возобновления авиасообщения с США.

Тем временем Пекин официально отверг требование Вашингтона к китайским авиакомпаниям не летать над Россией. МИД КНР порекомендовал США не перекладывать собственные издержки на потребителей по всему миру.

Узнать больше по теме
Александр Дарчиев: биография нового посла России в США
Последние несколько лет взаимоотношения РФ и США оставались довольно напряженными. Обе стороны сокращали размеры дипломатических миссий, из-за чего плодотворный диалог не получался. Ситуация стала меняться в 2025 году: американцы выбрали нового президента, а послом Российской Федерации в США стал Александр Дарчиев. Собрали главное из биографии последнего.
Читать дальше