На Западе начали делать мрачные заявления о войне с Россией

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Все мрачные заявления политиков США и ЕС о том, что Европа находится в состоянии войны с Россией, связаны с недостатками военно-промышленного комплекса Запада, заявил в эфире своего YouTube-канала британский геополитический аналитик Александр Меркурис.
«Соединенные Штаты уже обеспокоены размером своих оружейных запасов, а европейцы не смогли значительно увеличить производство вооружений. Ни американцы, не европейцы после начала войны, длящейся уже почти четыре года, так и не решили проблему с высококачественным хлопковым волокном, необходимым для производства взрывчатки для снарядов. И я думаю, что большая часть мрачных заявлений о том, что Европа и Россия находятся в состоянии войны или в состоянии гибридной войны, или на грани войны, в основном связано с этим», — отметил эксперт.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.