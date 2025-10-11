Ранее стало известно, что колумбийских наёмников, ранее воевавших на Украине, переводят в Африку. На территории Мали и Судана уже могут находиться до 700 таких бойцов, связанных с Вооружёнными силами Украины. ВСУ пытаются помешать интересам РФ в регионе через наёмников — тем более что никто из попавших в Африку практически не возвращается домой. В Судане расположен порт ВМФ, в Мали — несколько российских военных баз.