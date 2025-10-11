Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генсек Беларра назвала лауреата Нобелевской премии мира военным преступником

Генеральный секретарь испанской левой партии Podemos Ионе Беларра осудила присуждение Нобелевской премии мира в текущем году, отметив, что награду теперь вручают «путчистам и военным преступникам». Своё мнение она выразила в социальной сети Х.

Источник: Life.ru

«Нобелевскую премию мира сейчас получают путчисты и военные преступники», — заявила Беларра.

Она также отметила резкое падение авторитета международных организаций, которые, по её мнению, должны выражать интересы человечества.

Напомним, Нобелевская премия мира 2025 года была присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. Политик была удостоена премии мира за свою неутомимую деятельность «в защиту демократических свобод в Венесуэле и за её усилия по обеспечению справедливого и мирного перехода от авторитарного режима к демократии». 57-летняя Мачадо, известная своей оппозицией к режиму правления Николаса Мадуро, ранее занимала пост депутата Национальной ассамблеи Венесуэлы с 2011 по 2014 год и баллотировалась на пост президента в 2012 году.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Нобелевская премия: что известно о самой престижной международной премии
Разберемся в нюансах из реальности Нобелевской премии вместе. Нобелевская премия — одна из элитнейших наград в мире. Рассказываем о ее становлении, лауреатах-дебютантах и незаурядных фактах о ней. А еще о том, каков размер приза, где и когда вручается.
Читать дальше