Генсек Беларра назвала лауреата Нобелевской премии мира военным преступником

«Нобелевскую премию мира сейчас получают путчисты и военные преступники», — заявила Беларра.
Она также отметила резкое падение авторитета международных организаций, которые, по её мнению, должны выражать интересы человечества.
Напомним, Нобелевская премия мира 2025 года была присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. Политик была удостоена премии мира за свою неутомимую деятельность «в защиту демократических свобод в Венесуэле и за её усилия по обеспечению справедливого и мирного перехода от авторитарного режима к демократии». 57-летняя Мачадо, известная своей оппозицией к режиму правления Николаса Мадуро, ранее занимала пост депутата Национальной ассамблеи Венесуэлы с 2011 по 2014 год и баллотировалась на пост президента в 2012 году.
