Трамп заявил, что не отменял встречу с Си Цзиньпином на саммите АТЭС

Ранее Дональд Трамп заявил, что его запланированная встреча с Си Цзиньпином, похоже, утратила свою актуальность. Он обвинил Китай в том, что он «держит мир в заложниках», ссылаясь на предполагаемое создание Пекином монополии на рынке магнитов и других металлов. Американский лидер заявил о готовности принять жёсткие экономические меры в ответ на действия Пекина, которые он считает «враждебным приказом». Хозяин Белого дома дал понять, что США сторона готовы к серьёзному экономическому противостоянию и имеет широкий арсенал контрмер. Также, по его словам, с 1 ноября этого года Соединённые Штаты введут 100-процентные пошлины на товары китайского производство сверх уже действующих тарифов.