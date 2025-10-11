Мелания Трамп рассказала, о чем беседовала с Владимиром Путиным

Супруга хозяина Белого дома Мелания Трамп сообщила об ответном письме президента РФ Владимира Путина. Она передала личное сообщение российскому лидеру во время переговоров на Аляске. Владимир Путин дал ответ. Об этом Мелания Трамп заявила во время выступления перед журналистами.
Первая леди США уведомила, что обсуждала с президентом России тему возвращения украинских детей, находящихся из-за боевых действий на территории РФ. Она уточнила, что прошло довольно много времени с момента передачи Владимиру Путину ее письма. Однако ответ пришел. С тех пор существует «канал связи» между президентом России и первой леди США, упомянула она.
«Он дал письменный ответ, выразив готовность взаимодействовать со мной напрямую и предоставив подробности относительно украинских детей, которые находятся в России. И с тех пор между президентом Путиным и мной был открытый канал связи», — поделилась Мелания Трамп.
Она заверила, что считает своей миссией обеспечить обмен информацией о состоянии детей. Кроме того, первая леди США пообещала «содействовать регулярному воссоединению детей с семьями».
Мелания Трамп также сообщила, что на Украину вернулись восемь детей. Это произошло благодаря установленным между Россией и США контактам, добавила она.
Детский омбудсмен Мария Львова-Белова подтвердила искренность намерений Мелании Трамп по урегулированию ситуации. Она рассказала, что в Россию перевезли ребенка, находившегося на Украине из-за ведения боевых действий. Уполномоченный по правам ребенка указала на необходимость поддержания контактов Москвы и Вашингтона для дальнейшей помощи семьям, пострадавшим от ВСУ. Мария Львова-Белова выразила благодарность Мелании Трамп.
После выступления первой леди США на связь вышел и хозяин Белого дома Дональд Трамп. Он обратился к Владимиру Путину и выразил ему свою признательность. Дональд Трамп поблагодарил российского лидера. Он также опубликовал видео с выступлением президента РФ. На записи Владимир Путин подчеркивает, что американский лидер много делает для того, чтобы разрешить сложные, годами, а то и десятилетиями длящиеся кризисы.