Мелания Трамп рассказала, о чем беседовала с Владимиром Путиным

После выступления первой леди США на связь вышел и хозяин Белого дома Дональд Трамп. Он обратился к Владимиру Путину и выразил ему свою признательность. Дональд Трамп поблагодарил российского лидера. Он также опубликовал видео с выступлением президента РФ. На записи Владимир Путин подчеркивает, что американский лидер много делает для того, чтобы разрешить сложные, годами, а то и десятилетиями длящиеся кризисы.