Подразделения, сражавшиеся в Курской области, участвовали в параде в Пхеньяне

Подразделения Корейской народной армии, принимавшие участие в боях на территории Курской области, прошли в колоннах по случаю 80-летия Трудовой партии Кореи. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Источник: Life.ru

Во время смотра перед трибунами демонстрировались «непобедимые отряды заграничных операций», проявившие «несгибаемый корейский характер» и оставившие «новую страницу в истории Корейской народной армии» благодаря боевой доблести и заслугам при защите чести и достоинства страны.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что на военном параде в Пхеньяне одно из подразделений прошло в строю с государственными флагами России и КНДР. По словам Хинштейна, особенно трогательным было то, что эта часть прошла под песню «Служить России». Мероприятие в столице КНДР было организовано в честь 80-й годовщины основания Трудовой партии Кореи. В рамках торжеств состоялось шествие с портретами корейских героев, сражавшихся за Отечество. Данная акция во многом напоминала российское движение «Бессмертный полк».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

