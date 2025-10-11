Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ким Чен Ын передал привет Путину через Дмитрия Медведева

Лидер КНДР Ким Чен Ын обратился к зампреду Совбеза и председателю партии «Единая Россия» Дмитрию Медведеву с просьбой передать привет президенту РФ Владимиру Путину и российскому народу. Информацию распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Источник: Life.ru

Встреча состоялась в Пхеньяне 10 октября в рамках празднования 80-летия Трудовой партии Кореи (ТПК).

«Товарищ Ким Чен Ын попросил передать тёплый привет уважаемому президенту РФ товарищу Владимиру Владимировичу Путину, руководству и членам партии “Единая Россия”, братскому российскому народу», — говорится в сообщении.

Лидер КНДР выразил пожелания России успехов в защите её суверенитета и территориальной целостности. Ким Чен Ын отметил, что визит российской делегации в Пхеньян является свидетельством поддержки и солидарности российского народа с делом ТПК. Он также выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений.

Ранее сообщалось, что во время парада в Пхеньяне военные несли флаги России и КНДР. Как заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн, данное подразделение представляло собой военнослужащих, «бок о бок» сражавшихся с российскими военными. Хинштейн подчеркнул, что прохождение под песню «Служить России» символизировало крепкую дружбу народов. Мероприятие было организовано по случаю 80-й годовщины основания Трудовой партии Кореи и отразило общие традиции памяти воинского подвига.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше