Ранее сообщалось, что во время парада в Пхеньяне военные несли флаги России и КНДР. Как заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн, данное подразделение представляло собой военнослужащих, «бок о бок» сражавшихся с российскими военными. Хинштейн подчеркнул, что прохождение под песню «Служить России» символизировало крепкую дружбу народов. Мероприятие было организовано по случаю 80-й годовщины основания Трудовой партии Кореи и отразило общие традиции памяти воинского подвига.