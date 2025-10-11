Ричмонд
Терапевт Трампа раскрыл данные о состоянии здоровья президента США

Терапевт Барбабелла: Трамп исключительно здоров.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп обладает исключительным здоровьем. Об этом сказано в отчёте терапевта Шона Барбабеллы, обнародованном Белым домом.

«Президент Дональд Трамп остается исключительно здоровым с сильными сердечно-сосудистой, легочной и неврологической системами, а также физическими показателями», — утверждает Барбабелла, подчёркивая, что показатели сердечно-сосудистой системы Трампа на 14 лет моложе, чем его биологический возраст.

Также врач сообщил, то Трамп сделал ряд прививок, в том числе президент вакцинировался от коронавируса.

Накануне 79-летний Дональд Трамп сам высказался о состоянии своего здоровья, подчеркнув, что чувствует себя лучше, чем 30−40 лет назад.

Тем временем гериатр Валерий Новосёлов пришёл к выводу, что у президента Америки Дональда Трампа можно заметить ухудшение когнитивных способностей. В частности, американский лидер стал повторяться в своих речах.

С помощью каких чудо-препаратов удалось вылечить Дональда Трампа от тяжелого ковида, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем Трампу приходится опровергать слухи о своей смерти. На основании чего они возникают, читайте здесь на KP.RU.

