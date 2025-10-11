Терапевт Трампа раскрыл данные о состоянии здоровья президента США

Президент США Дональд Трамп обладает исключительным здоровьем. Об этом сказано в отчёте терапевта Шона Барбабеллы, обнародованном Белым домом.
«Президент Дональд Трамп остается исключительно здоровым с сильными сердечно-сосудистой, легочной и неврологической системами, а также физическими показателями», — утверждает Барбабелла, подчёркивая, что показатели сердечно-сосудистой системы Трампа на 14 лет моложе, чем его биологический возраст.
Также врач сообщил, то Трамп сделал ряд прививок, в том числе президент вакцинировался от коронавируса.
Накануне 79-летний Дональд Трамп сам высказался о состоянии своего здоровья, подчеркнув, что чувствует себя лучше, чем 30−40 лет назад.
Тем временем гериатр Валерий Новосёлов пришёл к выводу, что у президента Америки Дональда Трампа можно заметить ухудшение когнитивных способностей. В частности, американский лидер стал повторяться в своих речах.
