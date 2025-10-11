Хегсет объявил о создании отряда по борьбе с наркотрафиком из Латинской Америки

За последнее время ВМС США уничтожили в международных водах Карибского моря по меньшей мере четыре скоростные лодки с находившимися в них людьми, которые голословно обвинялись в перевозке наркотиков из Венесуэлы. В выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы продолжат атаковать суда, якобы связанные с венесуэльскими наркокартелями.