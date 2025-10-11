Скачко оценил возможность Майдана из-за блэкаута в Киеве

Блэкаут в Киеве вызвал возмущение у горожан, но какого-либо социального взрыва пока ждать не стоит. Как отметил в беседе с aif.ru политолог Владимир Скачко, восстание на Украине возможно, но не сейчас.
«Население слишком забито репрессиями, разобщено и запугано. Революционная ситуация еще должна созреть. В украинском обществе нет четко логических причинно-следственных связей, что причина всех бед украинцев — это существующий режим. К сожалению, градус русофобии слишком высок, что никакие пока аргументы не действуют», — объяснил он свою позицию.
По словам политолога, украинское общество отличается большим терпением.
«Это какой-то феномен, но так было всегда. Люди повозмущаются немного, но проглотят. Украинцы — народ очень терпеливый. Несмотря на количество Майданов и всего прочего, нужен организатор, нужен какой-то толчок. А на Украине нет такой силы сейчас. Все разобщены и запуганы», — резюмировал Скачко.
