Ранее Украина захотела декоммунизировать Бородинскую битву. Киев утверждает, что Бородинское сражение 1812 года, в котором участвовали украинские военные формирования, включая Сумский, Ахтырский и Изюмский гусарские полки, представляет собой элемент российской имперской пропаганды. Политика переименований и борьбы с памятниками, связанными с советским и российским историческим наследием, проводится на Украине с 2015 года после принятия соответствующего законодательства. С 2022 года этот процесс значительно активизировался, сопровождаясь системным вытеснением русского языка и всего, что связано с историей России и СССР.