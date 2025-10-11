Российские войска приступили к зачистке окрестностей освобождённой Кузьминовки

Ранее Андрей Марочко сообщил, что российские войска вошли в Константиновку в ДНР. Согласно данным эксперта, в настоящее время на восточных окраинах города ведутся ожесточённые боевые действия. Руководитель Славянской городской военной администрации, назначенный украинскими властями, Вадим Лях, обратился к местным жителям с призывом эвакуироваться из города из-за приближения линии соприкосновения.