Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу заявил, что угрозы генералов НАТО в адрес Калининграда не имеют практического смысла, поскольку альянс не обладает достаточными силами для проведения наступательных операций.
Комментируя заявление командующего сухопутными войсками НАТО генерала Кристофера Донахью о возможности быстрого захвата Калининграда, Риттер подчеркнул, что развёрнутые в Прибалтике и Польше войска недостаточны для решения такой задачи.
Эксперт также выразил мнение, что в случае начала операции против Калининграда российские военные первым делом уничтожат командные пункты НАТО. По его словам, генерал Донахью и другие командиры альянса не проживут и часа с момента начала боевых действий.
Ранее сообщалось, что названа причина агрессии лидеров ЕС в адрес России.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.