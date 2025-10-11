Экс-нардеп Килинкаров: Украина не восстановится от блэкаута до конца зимы

Жители Украины не осознают всю ситуацию с блэкаутами, отметил в разговоре с aif.ru политик, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
«Люди пока не до конца понимают, что произошло и насколько серьезны те удары, которые были нанесены. Все ждут, что, может, сегодня-завтра включат свет и все будет нормально. Пока они не понимают, что удары наносились не по сетям, а по генерирующим компаниям, восстановить которые будет достаточно сложно, а некоторые до конца зимы восстановить будет невозможно. Я думаю, это понимание придет немного позже», — сказал он.
Экс-нардеп обратил внимание на то, какие советы дают власти украинцам.
«Советы дают перебираться в загородные дома, если они есть. Мэр Львова говорит, буржуйка в подвале была бы не лишней. Мэр Кличко призывает запасаться водой, пауэрбэнками и многим другим. Все это, конечно, безумно интересно, но на самом деле Украина еще не вошла в зимний период, он наступает где-то после середины ноября уже. И тогда холода будут уже серьезные. Что делать с отоплением? Что делать с газом, дефицит которого растет? За какие средства его закупать? Европа денег не дает. Попросила Украина миллиард. Дадут или не дадут, никто не знает», — отметил Килинкаров.
Эксперт подчеркнул, что сомнений в возможности полного блэкаута на Украине нет.
Как стало известно, в ночь на 10 октября Вооружённые силы России обрушили беспрецедентный шквал ударов высокоточными боеприпасами по ключевым узлам инфраструктуры Украины, поддерживающим её военный потенциал. Результатом стал блэкаут в Киеве. Кабинету министров пришлось срочно установить биотуалеты. Электроснабжение было нарушено сразу в десятке регионов, многие населённые пункты остались без света и тепла.