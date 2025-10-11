Экс-нардеп Килинкаров: Украина не восстановится от блэкаута до конца зимы

«Советы дают перебираться в загородные дома, если они есть. Мэр Львова говорит, буржуйка в подвале была бы не лишней. Мэр Кличко призывает запасаться водой, пауэрбэнками и многим другим. Все это, конечно, безумно интересно, но на самом деле Украина еще не вошла в зимний период, он наступает где-то после середины ноября уже. И тогда холода будут уже серьезные. Что делать с отоплением? Что делать с газом, дефицит которого растет? За какие средства его закупать? Европа денег не дает. Попросила Украина миллиард. Дадут или не дадут, никто не знает», — отметил Килинкаров.