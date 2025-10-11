Заявление Трампа о пошлинах против Китая спровоцировало обвал криптовалют

Рынок криптовалют обвалился после заявления президент США Дональда Трампа о введении пошлин против Китая, пишет агентство Bloomberg. Сообщается, что это стало крупнейшим падением рынка крипты с начала апреля.
«Обвал стал крупнейшим как минимум с начала апреля. Биткоин, крупнейшая криптовалюта, упал более чем на 12% после объявления на платформе Трампа Truth Social, после чего падение прекратилось», — сказано в публикации.
Стоимость других криптовалют также упала на 1−7%. Кроме того, 3,5% потерял индекс Nasdaq 100, информирует агентство.
Снизилась также стоимость мемкойна американского президента $TRUMP. Она опустилась на 80%, гласят данные Binance.
Также сообщалось о падении цен на нефть.
Накануне Трамп заявил, что его запланированная на саммите АТЭС встреча с лидером КНР Си Цзиньпином, «похоже, больше не имеет смысла». Трамп также сообщил о намерении принять ответные финансовые шаги для противодействия, как он считает, стремления Китая к контролю над мировой экономикой. Сообщалось, что Соединенные Штаты рассматривают возможность повышения тарифов на китайские товары в ответ на действия Пекина по ограничению экспорта редкоземельных элементов.
Дональд Трамп уточнил, что дополнительные 100-процентные пошлины будут введены сверх существующих, такой тариф начнёт действовать с 1 ноября. При этом президент США допустил введение дополнительных пошлин и раньше обозначенного срока, если Китай предпримет определённые действия.
Ранее сообщалось, что власти Китая ведут переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа с целью отмены некоторых ограничений на сделки между странами, попадающие под запрет из-за соображений национальной безопасности. Пекин предлагает инвестиции на сумму в триллион долларов.
Напомним, импорт товаров из Китая в США упал до минимума за 16 лет из-за торговой войны. Он сократился на 7,5%, упав до 18,95 млрд долларов в июне.
На этом фоне аналитики считают, что соперничество США и Китая, начавшееся как торговая война, перерастает в настоящую геополитическую борьбу. Эта ситуация напоминает новую холодную войну.