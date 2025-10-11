Заявление Трампа о пошлинах против Китая спровоцировало обвал криптовалют

Накануне Трамп заявил, что его запланированная на саммите АТЭС встреча с лидером КНР Си Цзиньпином, «похоже, больше не имеет смысла». Трамп также сообщил о намерении принять ответные финансовые шаги для противодействия, как он считает, стремления Китая к контролю над мировой экономикой. Сообщалось, что Соединенные Штаты рассматривают возможность повышения тарифов на китайские товары в ответ на действия Пекина по ограничению экспорта редкоземельных элементов.