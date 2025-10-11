Нужно на федеральном уровне актуализировать параметры по газификации — глава Приангарья

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев доложил об актуальном состоянии и перспективах развития газификации в Иркутской области на заседании федерального штаба по газификации регионов Сибирского федерального округа. Заседание прошло под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.
Участие в нём приняли вице-премьер, куратор СФО в правительстве России Дмитрий Патрушев, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, представители Минэнерго России, «Газпрома», «Роснефти», профильных комитетов органов законодательной власти, федеральных служб, главы субъектов СФО.
Тема газификации регионов — важная составляющая социально-экономического развития страны. Этому направлению необходимо уделять особое внимание. При планировании нужно учитывать потребности на перспективу, чтобы работа шла на опережение, как и говорил президент.
Правительством утверждена программа по газификации СФО, что позволит интенсифицировать реализацию проектов социально-экономической направленности, а также промышленности. Основная цель — ликвидировать существующие инфраструктурные ограничения и обеспечить надёжные поставки для населения и новых инвестиционных проектов. Было отмечено, что природным газом уже обеспечены ряд регионов СФО. Дополнительные возможности по обеспечению газом растущих потребностей Иркутской области и Красноярского края будут доступны при строительстве газопровода «Сила Сибири — 2».
Анатолий Серышев подчеркнул, что газификация регионов Сибири является ключевым фактором социально-экономического развития округа, повышения качества жизни граждан и улучшения экологической ситуации в регионах.
По вопросам газификации Восточной и Западной Сибири за последние 10 лет принято семь поручений и указаний президента Российской Федерации. В Стратегии пространственного развития Российской Федерации и Стратегии развития Сибирского федерального округа заложены приоритеты газификации населения и промышленности. Важно обеспечить выполнение принятых поручений и решений.
По словам полпреда, в настоящее время газотранспортная система остаётся разорванной — с запада Сибири газ доходит до Республики Алтай и Кемеровской области, а на востоке остаются негазифицированными Республики Тыва и Хакасия, Красноярский край и в значительной степени Иркутская область. Между тем именно в Иркутской области существует большой потенциал для реализации перспективных и более масштабных проектов в области газохимии. Важно продумать соответствующие меры для ускорения газификации этих регионов, подытожил полномочный представитель.
Игорь Кобзев предложил на федеральном уровне актуализировать параметры по строительству газопровода на территории Иркутской области с учетом текущей ситуации, перспектив развития проекта «Сила Сибири — 2» и поручения президента России в части строительства магистрального газопровода «Ковыкта — Саянск — Иркутск».
«Мы очень надеемся, что наши серьёзные социально-экономические планы будут реализованы благодаря магистральному газу. Газ ждут более 1 млн человек — жители восьми городов, вошедших в федеральный проект “Чистый воздух” нацпроекта “Экологическое благополучие”, а также 76 населенных пунктов в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории, где необходимо сокращение вредных выбросов в воздух. И, конечно, магистральный газ ждет региональная экономика. Это основа создания в регионе крупной газоперерабатывающей и газохимической промышленности с производством продукции с высокой добавленной стоимостью на базе исторически сформированных крупных центров нефтегазохимии в Саянске, Ангарске и Усолье-Сибирском», — сказал Игорь Кобзев.
Губернатор отметил, что газификация Иркутской области необходима для решения ряда важнейших государственных задач, которые президент поставил перед правительством России, регионом и государственными корпорациями. В числе основных глава Приангарья назвал обеспечение стратегических отраслей промышленности критически важной продукцией, в том числе химического комплекса; улучшение экологии Центральной экологической зоны озера Байкал и в целом Байкальской природной территории; снижение дефицита электроэнергии и тепловой мощности в юго-восточной части объединенной энергосистемы Сибири.
Игорь Кобзев напомнил, что фактическое потребление природного сетевого газа объектами экономики в регионе сегодня остаётся крайне низким, обеспечивается только Братским газоконденсатными месторождением, а уровень газификации населения — на отметке 1,4% при среднероссийском 74,7%. Проблемы газификации региона определяются отсутствием газовой инфраструктуры. В настоящее время Правительство Приангарья совместно с ПАО «Газпром» актуализирует программу газоснабжения и газификации Иркутской области до 2030 года. Разработан прогнозный топливно-энергетический баланс, в стадии согласования с ПАО «Газпром» расчёт прогнозируемой экономически оправданной цены на газ.