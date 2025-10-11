Нужно на федеральном уровне актуализировать параметры по газификации — глава Приангарья

«Мы очень надеемся, что наши серьёзные социально-экономические планы будут реализованы благодаря магистральному газу. Газ ждут более 1 млн человек — жители восьми городов, вошедших в федеральный проект “Чистый воздух” нацпроекта “Экологическое благополучие”, а также 76 населенных пунктов в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории, где необходимо сокращение вредных выбросов в воздух. И, конечно, магистральный газ ждет региональная экономика. Это основа создания в регионе крупной газоперерабатывающей и газохимической промышленности с производством продукции с высокой добавленной стоимостью на базе исторически сформированных крупных центров нефтегазохимии в Саянске, Ангарске и Усолье-Сибирском», — сказал Игорь Кобзев.