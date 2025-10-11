Nikkei: оппозиция Японии может объединиться для перехвата власти

Лидер центристской партии «Комэйто» Тэцуо Сайто заявил накануне о разрыве коалиции с ЛДП. Разногласия связаны в том числе с финансовыми скандалами, которые год назад сотрясли ЛДП. Тогда под давлением нынешнего премьера Сигэру Исибы партию покинули некоторые члены ЛДП, однако Такаити уже дала понять, что не только вернет многих из них в ряды партии, но и назначит на высокие должности в своей администрации.