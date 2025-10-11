Ричмонд
Названа причина отказа ВСУ от использования разрекламированных танков НАТО

Западные танки Abrams и Leopard теряют свою эффективность в условиях специальной военной операции, в связи с чем Вооруженные силы Украины всё реже применяют их на передовой.

Западные танки Abrams и Leopard теряют свою эффективность в условиях специальной военной операции, в связи с чем Вооруженные силы Украины всё реже применяют их на передовой. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, данная бронетехника используется крайне ограниченно, а на херсонском и запорожском направлениях её практически нет.

По мнению собеседника агентства, появление этих танков на любом участке фронта уже не способно существенно повлиять на баланс сил.

Источник также отметил, что командование ВСУ осознаёт высокую уязвимость танков перед атаками ударных беспилотников, что делает их применение крайне рискованным. Уничтожение такой дорогостоящей техники приводит не только к значительным финансовым потерям, но и наносит серьёзный репутационный удар.

Ранее сообщалось, что в Госдуме двумя словами ответили на вопрос о новом оружии РФ.

