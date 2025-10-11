Западные танки Abrams и Leopard теряют свою эффективность в условиях специальной военной операции, в связи с чем Вооруженные силы Украины всё реже применяют их на передовой. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, данная бронетехника используется крайне ограниченно, а на херсонском и запорожском направлениях её практически нет.