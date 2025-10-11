Килинкаров: Яценюк привлекает внимание, чтобы попасть в новое правительство

Экс-премьер Украины Арсений Яценюк надеется попасть в новое украинское правительство. Так политик, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров объяснил aif.ru появление в Сети очередного выступления Яценюка.
«Он регулярно выступал в YouTube-каналах. Его не было в телемарафоне, где может быть только Зеленский. Яценюк давно вещает, рассказывая о том, что он готов был бы воевать, его просто не призвали. Его очередная активность не вызывает удивления. Он продвигает свои бредовые идеи в надежде на то, чтобы как-то привлечь к себе внимание со стороны западных союзников», — объяснил Килинкаров.
По словам экс-нардепа, так Яценюк хочет получить поддержку и попасть в новое украинское правительство.
«У них есть такое представление, что после завершения конфликта все равно руководить Украиной будет кто-то из прозападных политиков. Они так себе это представляют. И каждый пытается каким-то образом засветиться, выставить себя на торги для того, чтобы на него обратили внимание те, кто, по их мнению, будет определять будущую конфигурацию украинской власти. Яценюк в этом плане уже достаточно давно двигается в информационном поле Украины», — отметил эксперт.
При этом, как подчеркнул Килинкаров, шансов в политике у Яценюка нет.
«У него нет и не было этих шансов. Если бы его Нуланд не назначила, он в жизни никогда не занял бы эту должность. Со стороны украинцев к нему отношение крайне негативное. Он временами появляется на Украине, почему-то ТЦК его трогает. Говорят, что он обосновался с семьей в США. Он наворовал за время премьерства столько, что ему и его детям работать не надо до конца жизни», — добавил он.